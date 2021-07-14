Дорожно-строительный сезон в разгаре: в столице ремонтируют множество улиц и путепроводов.

Как информирует КК "Киевавтодор", на ул. Милославской и на проспекте Степана Бандеры дорожники обустраивают тротуары и велодорожки.

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На улице Ивана Франко продолжается демонтаж старых подземных коммуникаций и лестниц. Работы продолжаются на улице Андреевской, там делают покрытие из гранитной брусчатки.

Также ремонты продолжаются на 2-х путепроводах на ул. Льва Толстого, Новоконстантиновском путепроводе, путепроводах возле железнодорожной станции "Зенит", путепроводе на ул. Сержа Лифаря над трамвайными путями, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и ул. Леся Курбаса.

Также не прекращаются работы на объектах поточного среднего ремонту, в частности на улицах: Ялтинской, Волынской, Осиповского, Туровской, Генерала Алмазова, Трехсвятительской, Краснозвездном проспекте, проспектах Маяковского, Академика Королева и других.