Северный (Московский) мост будут ремонтировать коммунальщики в Киеве. Работы начнутся 13 августа.

Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", с 21:00 13 августа и до конца месяца на Северном мосту будет продолжаться ремонт покрытия.

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Будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу. Во время работ движение будет частично ограничено, – говорится в сообщении.

Также дорожники ограничат движение по проспекту Академика Королева. С 20:00 11 августа до 19 сентября здесь начинается средний ремонт.

Покрытие будут обновлять на участке от ул. Л. Симиренко до ул. М. Булгакова. В ночь на 12 августа на проспекте будут снимать старое асфальтовое покрытие. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.