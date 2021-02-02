На маршрути в Києві вийдуть іще 15 тролейбусів, які нещодавно придбало місто.

Київська влада купила 15 тролейбусів "Богдан". Незабаром їх можна буде зустріти на столичних дорогах.

Читайте також: У громадському транспорті відбувається близько 30% заражень Covid-19

"Нещодавно місто придбало 15 тролейбусів марки "Богдан". І вже сьогодні вони вийдуть на маршрути. Тролейбуси сучасні, довжиною 18,75 метрів. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема, 50 місць для сидіння", – сказав мер столиці Віталій Кличко.

Кузов електротранспорту виготовлений із використанням антикорозійних матеріалів, що подовжує експлуатацію транспортного засобу. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення. Внутрішнє облицювання салону виконане з важкозаймистих матеріалів.

Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів.

А також обладнані світлозвуковими маршрутними та інформаційними покажчиками. Та мають запас автономного ходу не менше 1 км. Тобто, якщо відбувся розрив проводів, знеструмлення мережі, то тролейбус може проїхати автономно до 1 км.

"Важливо, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога, виділене місце для інвалідного візка. Наше завдання зробити так, аби в Києві був сучасний громадський транспорт. Тому ми робимо все можливе, щоб витіснити маршрутки, які вже не відповідають жодним вимогам і стандартам, сучасним громадським транспортом європейського рівня", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, всього за кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.