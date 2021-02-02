На маршруты в Киеве выйдут еще 15 троллейбусов, которые недавно приобрел город.

Киевские власти купили 15 троллейбусов "Богдан". Вскоре их можно будет встретить на столичных дорогах.

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"Недавно город приобрел 15 троллейбусов марки "Богдан". И уже сегодня они выйдут на маршруты. Троллейбусы современные, длиной 18,75 метров. Салон рассчитан на 170 пассажиров, в частности, 50 мест для сидения", – сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кузов электротранспорта изготовлен с использованием антикоррозионных материалов, что продлевает эксплуатацию транспортного средства. Троллейбусы имеют антивандальные сиденья, светодиодное освещение. Внутренняя облицовка салона выполнена из трудногорючих материалов.

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров.

А также оборудованы светозвуковыми маршрутными и информационными указателями. И имеют запас автономного хода не менее 1 км. То есть, если произошел разрыв проводов, обесточивание сети, то троллейбус может проехать автономно до 1 км.

"Важно, что троллейбусы полностью соответствуют требованиям инклюзивности: 100% низкий пол, выделенное место для инвалидной коляски. Наша задача сделать так, чтобы в Киеве был современный общественный транспорт. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы вытеснить маршрутки, которые уже не отвечают никаким требованиям и стандартам, современным общественным транспортом европейского уровня", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, всего за несколько последних лет столица закупила 513 единиц нового подвижного состава общественного транспорта. В частности: 139 троллейбусов, 67 трамваев и 307 автобусов.