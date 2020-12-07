Через ремонт резервного газопроводу з’їзді з вул. Гетьмана на проспект Перемоги буде перекрито.

Із 13:00 7 грудня до 28 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з вул. Гетьмана на просп. Перемоги. Про це повідомляє КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

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Як пояснюють у комунальному підприємстві, продовжуватимуть роботи на резервному газопроводі у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах.