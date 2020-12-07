Из-за ремонта резервного газопровода съезд с ул. Гетьмана на проспект Победы будет перекрыт.

С 13:00 7 декабря по 28 декабря ограничат движение транспорта на съезде с ул. Гетьмана на просп. Победы. Об этом сообщает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева".

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Как объясняют в коммунальном предприятии, продолжаться работы на резервном газопроводе в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах.