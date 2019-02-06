Вранці 6 лютого Київ зупинився у заторах через сильний снігопад, який істотно ускладнює життя автомобілістам. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори скували безліч ділянок доріг. На деяких рух зупинився повністю, зокрема, на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівська, Парковій дорозі, вулиці Грушевського та Петровській алеї.

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Також ускладнено рух в центрі міста: по Хрещатику, вулиці Басейній, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Інститутській, Жилянській, Набережному шосе.

Затори також спостерігаються на Північному, Гаванському, Південному мостах і мосту Метро. Затори також скували Поділ, вулиці Теліги, Кирилівську та проспект Ватутіна.