Утром 6 февраля Киев остановился в пробках из-за сильного снегопада, который существенно осложняет жизнь автомобилистам. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки сковали множество участков дорог. На некоторых движение остановилось полностью, в частности, на проспекте Победы, улице Борщаговская, Парковой дороге, улице Грушевского и Петровской аллее.

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Также затруднено движение в центре города по Крещатику, улице Бассейной, бульваре Тараса Шевченко, улице Институтской, Жилянской, Набережном шоссе.

Пробки также наблюдаются на Северном, Гаванском, Южном мостах и мосту Метро. Пробки также сковали Подол, улицу Телиги, Кирилловскую и проспект Ватутина.