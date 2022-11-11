Столичні дорожники виконали більшу частину від запланованого обсягу ремонтів. Зокрема, роботи закінчено на 18 об’єктах. Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

В останні тижні було влаштовано дорожнє покриття на ділянці вул. Заболотного. Цю ділянку передали на баланс міста кілька років тому. Загалом там оновили майже 8 тисяч кв. м покриття.

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Відремонтували тротуар на вул. Левка Лук’яненка (колишня вул. Маршала Тимошенка). На хіднику влаштували покриття з бруківки (ФЕМ) площею майже 1,5 тисячі кв. м. Оновили озеленення території

Нове покриття з’явилось і на частині вул. Ірпінської – від вул. Чорнобильської до просп. Академіка Палладіна. Там оновлено 6 тисяч кв. м асфальтобетону. Окрім того, дорожники відремонтували й частину тротуарів.

На Подолі відремонтували частину вул. Спаської. Роботи тривали від вул. Межигірської до вул. Почайнинської. Там замінили покриття проїжджої частини, вимостили тротуари бруківкою (ФЕМ) та облаштували велосипедну інфраструктуру зменшивши простір для автомобілів.

Закінчено поточні ремонти на вул. Радунській і просп. Миколи Бажана. Оновлено тротуари на вул. Архітектора Ніколаєва, вул. Тростянецькій, вул. Сімферопольській, вул. Гната Юри.

Ще на 5 об’єктах роботи закінчують. Так, на вул. Щербаківського – від просп. Перемоги до вул. Вовчогірської. Роботи на проїжджій частині завершено – оновлено 11,2 тисячі кв. м покриття. Наразі ремонти тривають на тротуарах.

Закінчують роботи й на вул. Генерала Алмазова, де оновлюють покриття на ділянці від вул. Старонаводницької до б-ру Лесі Українки. Площа влаштованого асфальту – 7,7 тисячі кв. м. Також тривають роботи на тротуарах.

На мості через р. Десенку оновлюють покриття проїжджої частини, монолітну залізобетонну плиту, а також гідроізоляцію у крайніх правих смугах (по півтори смуги в кожному напрямку).

Тривають роботи на вулицях Жмеринській, Михайла Грушевського, Героїв Оборони, Євгена Сверстюка.