Столичные дорожники выполнили большую часть планируемого объема ремонтов. В частности, работы окончены на 18 объектах. Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

В последние недели положили дорожное покрытие на участке ул. Заболотного. Этот участок был передан на баланс города несколько лет назад. В общей сложности там обновили почти 8 тысяч кв. м покрытия.

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Отремонтировали тротуар по ул. Левка Лукьяненко (бывшая ул. Маршала Тимошенко). На тротуаре сделали покрытие из брусчатки (ФЭМ) площадью почти 1,5 тысячи кв. м. Обновили озеленение территории.

Новое покрытие появилось и на части ул. Ирпенской – от ул. Чернобыльской до просп. Академика Палладина. Там обновили 6 тысяч кв. м асфальтобетона. Кроме того, дорожники отремонтировали часть тротуаров.

На Подоле отремонтировали часть ул. Спасской. Работы продолжались от ул. Межигорской до ул. Почайнинской. Там заменили покрытие проезжей части, вымостили тротуары брусчаткой (ФЭМ) и обустроили велосипедную инфраструктуру, уменьшив пространство для автомобилей.

Закончены текущие ремонты на ул. Радунской и просп. Николая Бажана. Обновлены тротуары на ул. Архитектора Николаева, ул. Тростянецкой, ул. Симферопольской, ул. Гната Юры.

Еще на 5 объектах работы заканчивают. Так, по ул. Щербаковского – от просп. Победы до ул. Волчегорской. Работы на проезжей части завершены – обновлено 11,2 тысячи кв. м покрытия. Ремонты продолжаются на тротуарах.

Заканчивают работы и по ул. Генерала Алмазова, где обновляются покрытия на участке от ул. Старонаводницкой до бульвара Леси Украинки. Площадь положенного асфальта – 7,7 тысячи кв. м. Также продолжаются работы на тротуарах.

На мосту через р. Десенку обновляют покрытие проезжей части, монолитную железобетонную плиту, а также гидроизоляцию в крайних правых полосах (по полторы полосы в каждом направлении).

Продолжаются работы на улицах Жмеринской, Михаила Грушевского, Героев Обороны, Евгения Сверстюка.