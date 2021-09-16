Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор", в КП "Киевавтодормост" и в 10 районных КП ДЭУ города Киева

Киевской городской прокуратурой совместно со следователями СУ ГУ ЧП в Киеве и работниками УСР в г. Киеве ДСР Украины во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ города Киева.

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Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

В ходе указанных обысков сотрудниками правоохранительных органов изымаются документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий:

приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков , которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;

, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий; завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);

списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;

использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;

незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.