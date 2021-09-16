Правоохоронці проводять обшуки у корпорації "Київавтодор", в КП "Київавтошляхміст" та у 10 районних КП ШЕУ міста Києва

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ міста Києва.

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Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.



У ході вказаних обшуків працівниками правоохоронних органів вилучаються документи, які стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств:

придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків , які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);



списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;



використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;



незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.