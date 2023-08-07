На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція про виділення окремого вагону метро для велосипедистів.

Представники велоспільноти вважають, що для перевезення велосипедів слід облаштувати спеціальні вагони у метро. Одна з причин – ландшафт Києва, на якому «дуже багато схилiв», що робить експлуатацію велосипедів проблематичною.

Читайте також: У Києві пропонують прибрати зайві велодоріжки

«Наше мiсто роздiлене на два береги Днiпра, через вiдсутнiсть велодоріжок на мостах дуже проблематично ïздити з одного берега на iнший. Також на правому березi дуже багато схилiв, через це iнодi було б комфортнiше використовувати метро», – сказано в петиції.

До завершення збору підписів залишається 56 днів. На цю мить документ підписало вже 671 прихильників такої ініціативи. Для того, аби це питання було розглянуте міською владою, необхідно набрати 6000 підписів.