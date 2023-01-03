В останні роки у столиці звилось багато велодоріжок. Облаштовували їх, забираючи простір у водіїв або пішоходів, що не завжди раціонально.

У Києві мешканці пропонують прибрати велосипедні доріжки на тротуарах для пішоходів. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

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«Пропоную скасувати велосипедні доріжки, що майже всюди були створені за рахунок тротуарів (тобто надати першочергове право саме пішоходам), а велосипедисти хай усюди користуються знаком «Пішохідна зона» і завжди знають, що перевага завжди у пішоходів», — пише автор.