В последние годы в столице появилось слишком много велодорожек. Обустраивали их власти забирали пространство у водителей или пешеходов, что не всегда рационально.

В Киеве жители предлагают убрать велосипедные дорожки на тротуарах для пешеходов. Соответсвующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

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«Предлагаю отменить велосипедные дорожки, которые почти всюду были созданы за счет тротуаров (то есть предоставить первоочередное право именно пешеходам), а велосипедисты пусть всюду пользуются знаком «Пешеходная зона» и всегда знают, что преимущество всегда у пешеходов», — пишет автор.