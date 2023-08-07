На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция о выделении отдельного вагона метро для велосипедистов.

Представители велосообщества считают, что для перевозки велосипедов следует обустроить специальные вагоны в метро. Одна из причин – ландшафт Киева, на котором «очень много склонов», что делает эксплуатацию велосипедов проблематичной.

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«Наш город разделен на 2 берега Днепра, из-за отсутствия велодороги на мостах очень проблематично ездить с одного берега на другой. Также на правом берегу очень много склонов, поэтому иногда было бы комфортнее использовать метро», - сказано в петиции.

До завершения сбора подписей остается 56 дней. На данный момент документ подписал уже 671 сторонник такой инициативы. Для того чтобы этот вопрос был рассмотрен городскими властями, необходимо набрать 6000 подписей.