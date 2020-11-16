Неприємно чемно стояти в заторі, коли повз вас спокійно проїжджають з порушенням правил нахабні автомобілісти. Втішає, що хоч іноді справедливість торжествує.

Екіпаж патрульної поліції одного з районів Києва вирішив боротися з любителями об'їжджати затори трамвайними коліями.

Дивіться також: Київські вулиці почали обробляти соляними розчинами: відео

На вулиці Привокзальній у Дарницькому районі столиці щодня спостерігається подібна картина і правоохоронці вирішили втрутитись, аби нагадати водіям, що трамвайні колії призначено не для руху автомобілів. Поліцейський Toyota Prius позганяв всіх, хто виїхав на рейки. Вийшло ефективно.