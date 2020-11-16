Неприємно чемно стояти в заторі, коли повз вас спокійно проїжджають з порушенням правил нахабні автомобілісти. Втішає, що хоч іноді справедливість торжествує.

Екіпаж патрульної поліції одного з районів Києва вирішив боротися з любителями об'їжджати затори трамвайними коліями.

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На вулиці Привокзальній у Дарницькому районі столиці щодня спостерігається подібна картина і правоохоронці вирішили втрутитись, аби нагадати водіям, що трамвайні колії призначено не для руху автомобілів. Поліцейський Toyota Prius позганяв всіх, хто виїхав на рейки. Вийшло ефективно.

На Привокзальній копи вчили водіїв, що неправильно їздити, об’їжджаючи затор по трамвайним коліям, особливо коли є суцільна лінія дорожньої розмітки. Джерело: Київ Оперативний

Posted by Газета Дарницькі Вісті on Wednesday, November 11, 2020