Неприятно вежливо стоять в пробке, когда мимо спокойно проезжают с нарушением правил наглые автомобилисты. Отрадно, что хоть иногда справедливость торжествует.

Экипаж патрульной полиции одного из районов Киева решил бороться с любителями объезжать пробки по трамвайным путям.

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На улице Привокзальной в Дарницком районе столицы ежедневно наблюдается подобная картина и правоохранители решили вмешаться, чтобы напомнить водителям, что трамвайные пути предназначено не для движения автомобилей. Полицейский Toyota Prius согнал всех, кто выехал на рельсы. Получилось эффективно.

На Привокзальній копи вчили водіїв, що неправильно їздити, об’їжджаючи затор по трамвайним коліям, особливо коли є суцільна лінія дорожньої розмітки. Джерело: Київ Оперативний

Posted by Газета Дарницькі Вісті on Wednesday, November 11, 2020