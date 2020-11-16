Неприятно вежливо стоять в пробке, когда мимо спокойно проезжают с нарушением правил наглые автомобилисты. Отрадно, что хоть иногда справедливость торжествует.

Экипаж патрульной полиции одного из районов Киева решил бороться с любителями объезжать пробки по трамвайным путям.

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На улице Привокзальной в Дарницком районе столицы ежедневно наблюдается подобная картина и правоохранители решили вмешаться, чтобы напомнить водителям, что трамвайные пути предназначено не для движения автомобилей. Полицейский Toyota Prius согнал всех, кто выехал на рельсы. Получилось эффективно.