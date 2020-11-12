Для предотвращения гололеда киевские улицы и мосты уже начали обрабатывать соляными растворами.

Дорожники начали превентивную обработку дорог противогололедными материалами. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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Ночью температура дорожного покрытия на мостах опустилась ниже нуля. Чтобы не допустить образования гололеда, дорожники обработали искусственные сооружения соляным раствором. Этот раствор не только способствует коррозии автомобилей, но и эффективно предотвращает обледенение покрытия даже при 100% влажности и минусовых отметках температур.

Технология обработки улиц и мостов жидкими хлоридами используется в Германии и Австрии. Для такой обработки в прошлом году город приобрел специальную технику – многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco. Зимой их используют для распыления жидких хлоридов, а в остальное время года – для мытья дорог.