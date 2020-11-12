Для запобігання ожеледиці київські вулиці та мости вже почали обробляти соляними розчинами

Дорожники розпочали превентивну обробку доріг протиожеледними матеріалами. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте також: Українських водіїв дозволять бити електрошокером

Уночі температура дорожнього покриття на мостах опустилась нижче нуля. Щоб не допустити утворення ожеледиці, дорожники обробили штучні споруди соляним розчином. Цей розчин не тільки сприяє корозії автомобілів, але і ефективно запобігає обледенінню покриття навіть за 100% вологості і мінусових позначках температур.

Технологія обробки вулиць і мостів рідкими хлоридами використовується в Німеччині та Австрії. Для такої обробки минулого року місто придбало спеціальну техніку – багатофункціональні машини FordTrucks із установками Rasco. Взимку їх використовують для розпилення рідких хлоридів, а в інші пори року – для миття доріг.