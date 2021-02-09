Через погіршення погодних умов, в Києві поліція задіяла свою спецтехніку, щоб допомогти водіям на дорогах. Так, за допомогою БТРів, поліцейські дістають машини із заметів.

Через снігопад і морозну погоду на окремих ділянках доріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця. Це ускладнило рух автотранспорту, і тому поліція допомагає водіям і навіть привернула свою спецтехніку.

Читайте також: Поліція буде контролювати рівність доріг в Україні

"Поліцейські виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Крім цього, поліція допомагає розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяли бронетранспортери, автомобілі та трактор ", - йдеться в повідомленні.