Поліція отримала у своє розпорядження 30 сучасних дорожніх авто-лабораторій.

Контроль за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг і вулиць є важливим у запобіганні й зменшенні кількості ДТП на дорогах України. Такі перевірки необхідно проводити за допомогою спеціальних інструментальних технічних засобів вимірювання.

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Саме тому патрульним необхідні такі дорожні лабораторії, які вже оснащені найсучаснішим обладнанням, виготовленим за європейськими стандартами.

З їхньою допомогою інспектори зможуть перевіряти такі дорожні умови, як:

рівність проїзної частини;

коефіцієнт зчеплення;

ухили проїзної частини;

світлоповертальну спроможність дорожньої розмітки;

освітленість і яскравість дорожнього покриття та дорожніх знаків.

Крім того, перевірятимуть відповідності технічного стану дорожніх знаків вимогам ДСТУ. Також лабораторії виїжджатимуть на місця ДТП.

Якщо поліцейські виявляють недоліки в експлуатаційному утриманні вулично-шляхової мережі, вони фіксують це у відповідних актах й видають вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг для їхнього усунення.

За порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт передбачена адміністративна відповідальність ст. 140 КУпАП.

У разі виявлення такого правопорушення патрульні притягують винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

Ці авто-лабораторії на замовлення Департаменту патрульної поліції було закуплено Державним агентством інфраструктурних проектів в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. По проходженню всіх реєстраційних та адміністративних процедур, будуть розподілені в кожну область.

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