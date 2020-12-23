Полиция получила в свое распоряжение 30 современных дорожных авто-лабораторий.
Контроль за соблюдением правил, норм и стандартов содержания автомобильных дорог является важным в предотвращении и уменьшении количества ДТП на дорогах Украины. Такие проверки необходимо проводить с помощью специальных инструментальных технических средств измерения.
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Именно поэтому патрульным необходимы следующие дорожные лаборатории, которые уже оснащены самым современным оборудованием, изготовленным по европейским стандартам.
С их помощью инспекторы смогут проверять такие дорожные условия, как:
- ровность проезжей части;
- коэффициент сцепления;
- уклоны проезжей части;
- светоотражающую способность дорожной разметки;
- освещенность и яркость дорожного покрытия и дорожных знаков.
Кроме того, будут проверять соответствие технического состояния дорожных знаков требованиям ГОСТа. Также лаборатории будут выезжать на места ДТП.
Если полицейские выявляют недостатки в эксплуатационном содержании улично-дорожной сети, они фиксируют это в соответствующих актах и выдают требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения.
За нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест проведения работ предусмотрена административная ответственность в. 140 КУоАП.
В случае выявления такого правонарушения патрульные привлекают виновных должностных лиц к административной ответственности.
Эти авто-лаборатории по заказу Департамента патрульной полиции были закуплены Государственным агентством инфраструктурных проектов в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. После прохождения всех регистрационных и административных процедур, будут распределены в каждую область.
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