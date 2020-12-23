Полиция получила в свое распоряжение 30 современных дорожных авто-лабораторий.

Контроль за соблюдением правил, норм и стандартов содержания автомобильных дорог является важным в предотвращении и уменьшении количества ДТП на дорогах Украины. Такие проверки необходимо проводить с помощью специальных инструментальных технических средств измерения.

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Именно поэтому патрульным необходимы следующие дорожные лаборатории, которые уже оснащены самым современным оборудованием, изготовленным по европейским стандартам.

С их помощью инспекторы смогут проверять такие дорожные условия, как:

ровность проезжей части;

коэффициент сцепления;

уклоны проезжей части;

светоотражающую способность дорожной разметки;

освещенность и яркость дорожного покрытия и дорожных знаков.

Кроме того, будут проверять соответствие технического состояния дорожных знаков требованиям ГОСТа. Также лаборатории будут выезжать на места ДТП.

Если полицейские выявляют недостатки в эксплуатационном содержании улично-дорожной сети, они фиксируют это в соответствующих актах и ​​выдают требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения.

За нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест проведения работ предусмотрена административная ответственность в. 140 КУоАП.

В случае выявления такого правонарушения патрульные привлекают виновных должностных лиц к административной ответственности.

Эти авто-лаборатории по заказу Департамента патрульной полиции были закуплены Государственным агентством инфраструктурных проектов в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. После прохождения всех регистрационных и административных процедур, будут распределены в каждую область.

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