От чужой беды нам, конечно, легче не станет, но теперь мы точно можем сказать, что отечественные дороги – не самые плохие.

То, что в большинстве мест на планете считается экстремальным бездорожьем, в Йемене используется для будничных поездок.

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Старые пикапы и внедорожники, в основном Toyota Land Cruiser, штурмуют горный перевал, двигаясь по тропе над пропастью. Не всем это удается, как можно увидеть в видео на временной отметке 1:55. Но это не останавливает смельчаков снова и снова преодолевать этот сложный перевал. Причем безо всяких электронных систем помощи на бездорожье, которые есть у современных внедорожников.

Йемен – страна, занимающая южную часть Аравийского полуострова. В отличие от своих богатых соседей, Йеменская Республика экономически менее развита, а значительную часть ее территории занимают горные ландшафты. Даже столица страны является одной из самых высоких столиц мира – она расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря. Поэтому подобных горных дорог в Йемене немало.