Від чужої біди нам, звісно, легше не стане, але тепер ми точно можемо сказати, що вітчизняні дороги – не найгірші.

Те, що в більшості місць на планеті вважається екстремальним бездоріжжям, у Ємені використовується для буденних поїздок.

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Старі пікапи та позашляховики, переважно Toyota Land Cruiser, штурмують гірський перевал, рухаючись непевною стежиною над прірвою. Не всім це вдається, як можна побачити у відео на часовій відмітці 1:55. Та це не зупиняє сміливців знову і знову долати цей складний перевал. Причому без жодних електронних систем допомоги на бездоріжжі, що є у сучасних позашляховиків.



Ємен – країна, що займає південну частину Аравійського півострова. На відміну від своїх багатих сусідів, Єменська Республіка менш економічно розвинена, а значну частину її території займають гірські оандшафти. Навіть столиця країни є однією із найвищих столиць світу – вона розташована на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Тому подібних гірських доріг у Ємені чимало.