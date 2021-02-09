Из-за ухудшения погодных условий, в Киеве полиция задействовала свою спецтехнику, чтобы помочь водителям на дорогах. Так, с помощью БТРов полицейские достают машины из сугробов.

Из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках дорог столицы возникли снежные заносы и гололедица. Это осложнило движение автотранспорта, и поэтому полиция помогает водителям и даже привлекла свою спецтехнику.

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"Полицейские выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Кроме того, полиция помогает расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор", – говорится в сообщении.