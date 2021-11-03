Посвідчення водія можна отримати не тільки в Сервісному центрі МВС, але й в Центрі надання адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг Києва за три роки дії пілотного проекту із реєстрації транспортних засобів та заміни посвідчень водія видали 4971 посвідчення водія. Про це повідомила директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

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"У ЦНАП можна обміняти старе посвідчення водія на нове; відновити посвідчення водія у зв’язку зі втратою чи викраденням або у зв’язку зі зміною особистих даних власника. Містяни активно користуються цією можливістю. Уся процедура займає не більше 15 хвилин. Це зручно. Більше того, під час зміни прізвища заявник одразу може отримати ID-картку, перереєструвати водійські права та транспортний засіб. У разі зміни місця реєстрації – зареєструвати місце проживання, а також перереєструвати технічний паспорт та номерні знаки на авто", – розповіла Наталія Шамрай.

Нагадаємо, що у містян є можливість отримати у ЦНАП наступні послуги МВС:

обмін старого посвідчення водія на нове;

відновлення посвідчення водія у зв’язку зі втратою чи викраденням;

відновлення посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних власника;

реєстрація нового транспортного засобу (без огляду експерта);

перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною анкетних даних власника;

реєстрація газобалонного обладнання.

"Заміна водійського посвідчення є однією із найбільш популярних комплексних послуг за життєвими обставинами. Співпраця зі столичними ЦНАПами покликана зменшити навантаження на сервісні центри МВС столиці. Ми пишаємося такою кооперацією зусиль з Головним сервісним центром МВС. Адже правильна взаємодія – це запорука якісного сервісу!" – резюмувала Наталія Шамрай.