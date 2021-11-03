Водительское удостоверение можно получить не только в сервисном центре МВД, но и в Центре предоставления административных услуг.

Центры предоставления административных услуг Киева за три года действия пилотного проекта по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений выдали 4971 водительское удостоверение. Об этом сообщила директор департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

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"В ЦПАУ можно обменять старое водительское удостоверение на новое; восстановить водительское удостоверение в связи с утратой или похищением или в связи с изменением личных данных владельца. Горожане активно пользуются этой возможностью. Вся процедура занимает не более 15 минут. Это удобно. Более того, при смене фамилии заявитель сразу может получить ID-карту, перерегистрировать водительские права и транспортное средство. В случае изменения места регистрации – зарегистрировать место жительства, а также перерегистрировать технический паспорт и номерные знаки на авто", – рассказала Наталья Шамрай.

Напомним, что у горожан есть возможность получить в ЦПАУ следующие услуги МВД:

обмен старого водительского удостоверения на новое;

восстановление водительского удостоверения в связи с утратой или похищением;

восстановление водительского удостоверения в связи с изменением личных данных владельца;

регистрация нового транспортного средства (без осмотра эксперта);

перерегистрация транспортного средства в связи с изменением анкетных данных владельца;

Регистрация газобаллонного оборудования.

"Замена водительского удостоверения является одной из наиболее популярных комплексных услуг по жизненным обстоятельствам. Сотрудничество со столичными ЦПАУ призвано уменьшить нагрузку на сервисные центры МВД столицы. Мы гордимся такой кооперацией усилий с главным сервисным центром МВД. Ведь правильное взаимодействие – это залог качественного сервиса!" – резюмировала Наталья Шамрай.