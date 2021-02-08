Звуження проїзної частини за рахунок виділення смуг громадського транспорту подобається далеко не всім водіям. Багато хто продовжує користуватись цими смугами ризикуючи отримати штраф.

В Києві продовжують моніторити, як водії дотримуються правил руху смугами для маршрутних транспортних засобів.

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Без ризику отримати штраф окрім громадського транспорту, виділеними смугами можуть їздити таксі, спецтранспорт із проблисковими маячками, велосипедисти.

Публікуємо дані щодо кількості автомобілів, які 13 січня, з 9:00 до 10:00, рухалися виділеними смугами для маршрутних транспортних засобів. Дані отримані за допомогою датчиків руху з шести виділених смуг.

Вулиця Антоновича (від Німецької до Загородньої)

у напрямку Либідської площі: 21 автомобіль за годину, загальна кількість транспортних засобів (тз) на виділеній смузі – 51; на чотирьох смугах для транспорту – 1487.

Бульвар Дружби народів:

у напрямку площі Великої Вітчизняної Війни: 36 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 81; на трьох смугах для транспорту – 3002.

у напрямку Деміївської площі: 213 автомобілістів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 261; на трьох смугах для транспорту – 2946.

Бульвар Лесі Українки:

у напрямку Бессарабської площі: 204 автомобілі за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 231; на чотирьох смугах для особистого транспорту – 2916.

у напрямку до вулиці М. Бойчука: 51 автомобіль за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 85; на чотирьох смугах для транспорту – 1771.

Вулиця Олени Теліги:

у напрямку проспекту Степана Бандери: 27 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 90 авто; на двох смугах для транспорту – 2816.

у напрямку вулиці Олександра Довженка: 69 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 141; на двох смугах для транспорту – 2720.

Бульвар Тараса Шевченка:

у напрямку площі Перемоги: 96 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 159; на двох смугах для транспорту – 1989.

у напрямку Бессарабської площі: 114 автомобілі за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 177; на двох смугах для транспорту – 2045.

Проспект Перемоги:

у напрямку площі Перемоги: 960 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 1014; на трьох смугах для транспорту – 2537.

у напрямку Шулявського шляхопроводу: 294 автомобілів за годину; загальна кількість ТЗ на виділеній смузі – 351; на трьох смугах для транспорту – 2753.