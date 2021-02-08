Сужение проезжей части за счет выделения полос общественного транспорта нравится далеко не всем водителям. Многие продолжают пользоваться этими полосами, рискуя получить штраф.

В Киеве продолжают мониторить, как водители соблюдают правила движения по полосам для маршрутных транспортных средств.

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Без риска получить штраф, кроме общественного транспорта, по выделенным полосам могут ездить такси, спецтранспорт с проблесковыми маячками, велосипедисты.

Публикуем данные по количеству автомобилей, которые 13 января, с 9:00 до 10:00, двигались по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств. Данные получены с помощью датчиков движения с шести выделенных полос.

Улица Антоновича (от Немецкой до Загородней)

в направлении Лыбедской площади: 21 автомобиль за час, общее количество транспортных средств (ТС) на выделенной полосе – 51; на четырех полосах для транспорта – 1487.

Бульвар Дружбы народов:

в направлении площади Великой Отечественной Войны: 36 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 81; на трех полосах для транспорта – 3002.

в направлении Демеевской площади: 213 автомобилистов за час; общее количество ТС на выделенной полосе – 261; на трех полосах для транспорта – 2946.

Бульвар Леси Украинки:

в направлении Бессарабской площади: 204 автомобиля за час; общее количество ТС на выделенной полосе – 231; на четырех полосах для личного транспорта – 2916.

по направлению к улице М. Бойчука: 51 автомобиль в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 85; на четырех полосах для транспорта – 1771.

Улица Олены Телиги:

в направлении проспекта Степана Бандеры: 27 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 90 авто; на двух полосах для транспорта – 2816.

в направлении улицы Александра Довженко: 69 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 141; на двух полосах для транспорта – 2720.

Бульвар Тараса Шевченко:

в направлении площади Победы: 96 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 159; на двух полосах для транспорта – 1989.

в направлении Бессарабской площади: 114 автомобилей за час; общее количество ТС на выделенной полосе – 177; на двух полосах для транспорта – 2045.

Проспект Победы:

в направлении площади Победы: 960 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 1014; на трех полосах для транспорта – 2537.

в направлении Шулявского путепровода: 294 автомобилей в час; общее количество ТС на выделенной полосе – 351; на трех полосах для транспорта – 2753.