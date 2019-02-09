Водії паркуються поблизу торгового центру прямо в газон, який в зимову погоду став справжньою багнюкою.

Активісти "Зупини Лося" провели акцію поблизу торгового центру Silver Breeze, де існує підземна парковка. Але всі вперто ставлять машини на газонах або на місцях для людей з інвалідністю. Водії виходять в багнюку, бруднять взуття, однак все одно не хочуть платити за паркування. Звичайно, не обійшлося і без конфліктних ситуацій.

Дивіться відео з торгового центру Silver Breeze:

Нагадаємо, що в Києві почали працювати евакуатори.