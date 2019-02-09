Водители паркуются вблизи торгового центра прямо на газоне, который в зимнюю погоду стал настоящим болотом.

Активисты "Останови Лося" провели акцию возле торгового центра Silver Breeze, где существует подземная парковка. Но все упорно ставят машины на газонах или на местах для людей с инвалидностью. Водители выходят в грязь, пачкают обувь, однако все равно не хотят платить за парковку. Конечно, не обошлось и без конфликтных ситуаций.

Смотрите видео из торгового центра Silver Breeze:

Напомним, что в Киеве начали работать эвакуаторы.