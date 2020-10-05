Цими вихідними столичні дороги мили шампунями.

Київ – єдине місто в Україні, вулиці якого миють дорожніми шампунями. Для цього потрібні спеціальні машини. Місто придбало 12 таких багатофункціональних машин FordTrucks з установками Rasco ще минулого року.

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Миючі засоби видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів. Таке миття не лише очищає дорожнє покриття, а й підвищує зчіпні властивості доріг та світлоповертаючі властивості дорожньої розмітки, яка так чи інакше забруднюється викидами вихлопних газів та паливо-мастильними матеріалами.

Чиновники вважають, що така технологія миття доріг виявилася дуже актуальною в умовах боротьби з коронавірусом – розчин, яким обробляють дороги, має антисептичну дію. У той же час громадський транспорт, який є одним з основних осередків розповсюдження хвороб, у тому числі і короновірусу, продовжує функціонувати.