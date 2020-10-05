В эти выходные столичные дороги мыли шампунями.

Киев – единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году.

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Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки, которая так или иначе загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.

Чиновники считают, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом – раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием. В то же время общественный транспорт, который является одним из основных очагов распространения болезней, в том числе и коронавируса, продолжает функционировать.