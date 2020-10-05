Ухудшение погодных условий и проблемы с организацией дорожного движения не оказали значительного влияния на количество аварий.
На прошлой неделе, с 28 сентября по 4 октября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 799 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 828).
Читайте также: Шесть миллионов за километр: сколько стоит строительство дорог в Украине
В том числе 59 дорожно-транспортных происшествий – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 58).
Погибли четыре человека: двое пешеходов и двое водителей (неделей ранее – два летальных случая).
Травмированы 64 участника дорожного движения (на позапрошлой неделе – 63), из них шестеро мотоциклистов и двое велосипедистов.
Произошло 28 наездов на пешеходов, из них 19 – на пешеходных переходах.