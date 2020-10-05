В Украине строительство одного километра дороги стоит более шести миллионов долларов.

В "Укравтодоре" сообщили, что один километр новых дорог обходится Украине в 170,5 миллиона гривен. Именно столько стоит автодорога первой категории с асфальтобетонным покрытием.

Читайте также: Укравтодор представил очередной проект Киевской обходной дороги

При этом капитальный ремонт километра обойдется в 60 миллионов гривен. А реконструкция дороги будет стоить около 100 миллионов. В ведомстве говорят, больше всего тратят на материалы и специальные дорожные конструкции. Это около 60% всего бюджета. 20% средств идет на эксплуатацию строительных машин и других механизмов. Заработная плата работников составляет 10% всего бюджета.

В Минфине сообщили, что на ремонт и строительство дорог в Государственном бюджете на 2021 год уже предусмотрели 150 миллиардов гривен. Таким образом, в следующем году в Украине планируют отремонтировать семь тысяч километров дорог. Общая протяженность всей сети дорог в Украине – около 170 тыс. км.