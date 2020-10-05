В Україні будівництво одного кілометра дороги коштує більше шести мільйонів доларів.

В "Укравтодорі" повідомили, що один кілометр нових доріг обходиться Україні у 170,5 мільйонів гривень. Саме стільки коштує автодорога першої категорії з асфальтобетонним покриттям.

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При цьому капітальний ремонт кілометра обійдеться у 60 мільйонів гривень. А реконструкція дороги коштуватиме близько 100 мільйонів. У відомстві кажуть, найбільше витрачають на матеріали та спеціальні дорожні конструкції. Це близько 60% усього бюджету. 20% коштів йде на експлуатацію будівельних машин та інших механізмів. Заробітна плата працівників складає 10% всього бюджету.

У Мінфіні повідомили, що на ремонт та будівництво доріг у Державному бюджеті на 2021 рік вже передбачили 150 мільярдів гривень. Таким чином, наступного року в Україні планують відремонтувати сім тисяч кілометрів доріг. Загальна протяжність усієї мережі доріг в Україні – близько 170 тис. км.