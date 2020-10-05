Погіршення погодних умов та проблеми з організацією дорожнього руху не мали значного впливу на кількість аварій.

Упродовж минулого тижня, з 28 вересня до 4 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 799 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 828).

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У тому числі 59 дорожньо-транспортних пригод – з потерпілими (позаминулого тижня – 58).

Загинуло четверо людей: двоє пішоходів та двоє водіїв (тижнем раніше – два летальні випадки).

Травмовані 64 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 63), із них шестеро мотоциклістів та двоє велосипедистів.

Відбулося 28 наїздів на пішоходів, із них 19 – на пішохідних переходах.