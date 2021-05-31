Укравтодор вже підписав меморандум з великою американською компанією.

Укравтодор та американська компанія Bechtel Overseas Corporation 28 травня підписали меморандум про співпрацю в рамках проекту з будівництва Київської обхідної дороги (КОД). Про це повідомляється на сайті Укравтодору.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який до призначення на цю посаду очолював Укравтодор, відзначив, що проект з будівництва Київської обхідної дороги є частиною програми Велике будівництво. КОД дозволить розв’язати транспортні проблеми столиці та покращити міжнародне автомобільне сполучення, додав він.

“Спільна робота Укравтодору та одного з лідерів інфраструктурних проектів у світі дозволить знайти оптимальні технічні та фінансові рішення для втілення проекту”, — заявив Кубраков.

Планується, що протяжність Київської обхідної дороги становитиме близько 150 км. Вона допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з'єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ — Ковель, М-06 Київ — Чоп, М-05 Київ — Одеса та Н-01 Київ — Знам’янка. Також КОД об'єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь та М-03 Київ — Харків та обхід міста Бровари.

З кінця минулого року Укравтодор розпочав розроблення проектної документації для ділянок проходження КОД:

перша ділянка — від М-07 Київ — Ковель — Ягодин до М-06 Київ — Чоп протяжністю 18,1 км;

друга ділянка — від М-06 Київ — Чоп до М-05 Київ — Одеса протяжністю 35,2 км;

третя ділянка — від М-05 Київ — Одеса до Н-01 Київ — Знам’янка протяжністю 22,9 км;

четверта ділянка — будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ — Знам’янка та Гора — Рогозів протяжністю 25,7 км;

п'ята ділянка — від Гора — Рогозів до М-03 Київ — Харків протяжністю 9,7 км.

Три ділянки вже проектуються, ще по одній тривають тендерні процедури.

Bechtel Overseas Corporation була заснована у 1898 році і є найбільшою будівельною компанією в США із проектами у 160 країнах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.