Укравтодор уже подписал меморандум с большой американской компанией. Меморандум подписали 28 мая.

Укравтодор и американская компания Bechtel Overseas Corporation 28 мая подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта по строительству Киевской обходной дороги (КОД). Об этом сообщается на сайте Укравтодора.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, который до назначения на эту должность возглавлял Укравтодор, отметил, что проект по строительству Киевской обходной дороги является частью программы Большая стройка. КОД позволит решить транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение, добавил он.

"Совместная работа Укравтодора и одного из лидеров инфраструктурных проектов в мире позволит найти оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта", – заявил Кубраков.

Планируется, что протяженность Киевской обходной дороги составит около 150 км. Она поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Также КОД объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и обход города Бровары.

С конца прошлого года Укравтодор начал разработку проектной документации для участков прохождения КОД:

первый участок – от М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп протяженностью 18,1 км;

второй участок – от М-06 Киев – Чоп до М-05 Киев – Одесса протяженностью 35,2 км;

третий участок – от М-05 Киев – Одесса до Н-01 Киев – Знаменка протяженностью 22,9 км;

четвертый участок – строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев – Знаменка и Гора – Рогозов протяженностью 25,7 км;

пятый участок – от Гора – Рогозов до М-03 Киев – Харьков протяженностью 9,7 км.

Три участка уже проектируются, еще по одному продолжаются тендерные процедуры.

Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, безопасностной и экологической областях, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.