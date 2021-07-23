За тиждень київська інспекція з паркування виписала вже понад 300 штрафів за неоплату "послуг" паркування.

Варто зазначити, що штраф виписуються не на водія, який не сплатив за парковку – винним у такому порушенні автоматично визнається юридичний власник транспортного засобу.

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Сума штрафу визначається як 20 кратний розмір вартості години паркування. Чиновник розділили Київ на три зони: у центрі вартість паркування складає 35 грн/год. У другій зоні – 25 грн/год. У спальних районах 5 грн/год.

Штрафи за несплату відповідні: 700, 500 або 100 гривень.