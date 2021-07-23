За неделю киевская инспекция по парковке выписала уже более 300 штрафов за неоплату "услуг" парковки.

Стоит отметить, что штраф выписываются не на водителя, который не уплатил за парковку – виновным в таком нарушении автоматически признается юридический владелец транспортного средства.

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Сумма штрафа определяется как 20 кратный размер стоимости часа парковки. Чиновники разделили Киев на три зоны: в центре стоимость парковки составляет 35 грн/час. Во второй зоне – 25 грн/час. В спальных районах 5 грн/час.

Штрафы за неуплату соответствующие: 700, 500 или 100 гривен.