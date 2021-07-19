В месяцах, где за час парковки киевская власть хочет получить с автомобилистов по 35 гривен, было уничтожено таблички с QR-кодами для оплаты.

Новые тарифы, по которым парковка авто в центральной части города стоит 280 гривен за 8 часовой рабочий день, многим не нравятся. Как и отсутствие возможности рассчитаться наличными.

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В ночь с 18 на 19 июля 24 информационные таблички, установленные на парковках в центре Киева, обнаружили поврежденными. Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, таблички преимущественно поврежденные в тех местах, где есть "нелегальные парковщики". Знаки залиты краской с баллончика, зеленкой или расцарапаны острым предметом. "Именно с сегодняшнего дня на водителей (юридических владельцев авто, прим. ред.), которые не оплатили за парковку, накладывается штраф", – отметил Дмитрий Рахматуллин.

"Деятельность "нелегальных парковщиков" не имеет смысла, поэтому они объявили нам войну", – считает чиновник. Дмитрий Рахматуллин также отметил, что соответствующее заявление в полицию будет подано. "Это уже не просто хулиганство. Городу нанесли ущерб на сумму почти 15 000 грн. Таблички мы обязательно восстановим, но это займет время и бюджетные средства".