У місяцях, де за годину паркування київська влада бажає отримати з автомобілістів по 35 гривень, було знищено таблички з QR-кодами для оплати.

Нові тарифи, за якими паркування авто у центральній частині міста коштує 280 гривень за 8 годинний робочий день, багато кому не подобаються. Як і відсутність можливості розрахуватись готівкою.

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У ніч із 18 на 19 липня 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва, виявили пошкодженими. Про це повідомив начальник Управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

За його словами, таблички переважно пошкоджені у тих місцях, де є "нелегальні паркувальники". Знаки залиті фарбою з балончику, зеленкою або роздряпані гострим предметом. "Саме від сьогодні на водіїв (юридичних власників авто, прим. ред.), які не сплатили за паркування, накладається штраф", - зазначив Дмитро Рахматуллін.

"Діяльність “нелегальних паркувальників” більше не має сенсу, тож вони оголосили нам війну", - вважає чиновник. Дмитро Рахматуллін також зазначив, що відповідна заява до поліції буде подана. "Це вже не просто хуліганство. Місту нанесли збитків на суму майже 15 000 грн. Таблички ми обов’язково відновимо, але це забере час та бюджетні кошти".