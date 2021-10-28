На вулицях Києва з’явилася тисяча нових табличок "працює евакуатор"

У центральній частині міста з’явилася 1000 інформаційних табличок "працює евакуатор". Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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"Відповідно до рішення Київської міської ради "Про правила благоустрою міста Києва" Центр організації дорожнього руху виготовив та встановив інформаційні таблички до наявних дорожніх знаків 3.34 "зупинку заборонено". Вони попереджають водіїв про те, що припаркований тут автомобіль може бути евакуйований", – пояснив Костянтин Усов.

Заступник голови КМДА додав, що таблички встановлено у І та ІІ паркувальних зонах і нагадав, що ще раніше такі таблички були встановлені у травні поточного року в кількості 300 одиниць у центрі Києва.