На улицах Киева появилась тысяча новых табличек "работает эвакуатор"

В центральной части города появилось 1000 информационных табличек "работает эвакуатор". Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

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"В соответствии с решением Киевского городского совета "О правилах благоустройства города Киева" Центр организации дорожного движения изготовил и установил информационные таблички к имеющимся дорожным знакам 3.34 "остановка запрещена". Они предупреждают водителей о том, что припаркованный здесь автомобиль может быть эвакуирован", – объяснил Константин Усов.

Замглавы КГГА добавил, что таблички установлены в I и II парковочных зонах и напомнил, что еще раньше такие таблички были установлены в мае текущего года в количестве 300 единиц в центре Киева.