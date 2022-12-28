Загальний експорт автомобілів з Китаю у листопаді досяг $6 млрд. Половина з цього – електромобілі.

Експорт електромобілів та гібридних авто з Китаю за підсумками листопада досяг $3,2 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані митної служби Китаю.

Читайте також: Китай випереджає Європу та США в електромобілізації

Це новий рекорд щодо обсягів місячних поставок за кордон. А порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 165%.

Як зазначає Bloomberg, зростання обсягу експорту електромобілів із Китаю насамперед забезпечують європейці. Європейські концерни, такі як Volkswagen і BMW, вважають за краще виробляти електромобілі в Китаї, а потім уже імпортувати їх до Європи через нестачу виробничих потужностей у європейських країнах. В результаті на Європу в листопаді припало 70% постачання електромобілів з Китаю.

При цьому вже другий місяць поспіль на електромобілі припадає більше половини загального обсягу експорту авто з Китаю. Той, у свою чергу, також досяг за підсумками листопада рекордної позначки – близько $6 млрд.