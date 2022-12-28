Общий экспорт автомобилей из Китая в ноябре достиг $6 млрд. Половина из этого – электромобили.

Экспорт электромобилей и гибридных автомобилей из Китая по итогам ноября достиг $3,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

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Это новый рекорд по объемам месячных поставок за границу. А по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 165%.

Как отмечает Bloomberg, рост объема экспорта электромобилей из Китая, прежде всего, обеспечивают европейцы. Европейские концерны, такие как Volkswagen и BMW, предпочитают производить электромобили в Китае, а затем уже импортировать их в Европу из-за нехватки производственных мощностей в европейских странах. В результате на Европу в ноябре пришлось 70% поставок электромобилей из Китая.

При этом уже второй месяц на электромобили приходится более половины общего объема экспорта авто из Китая. Тот, в свою очередь, также достиг по итогам ноября рекордной отметки – около $6 млрд.