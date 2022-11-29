Аналітики стверджують, що вже через кілька років темпи зростання електропарку в розвинутих країнах суттєво збільшаться.

Станом на 2022 рік майже 20% усіх нових автомобілів, зареєстрованих у Китаї, − це електромобілі (BEV). А це означає, що зараз країна випереджає Європу та США в електромобілізації автомобільного ринку.

Також цікаво у США значно зменшився інтерес до Tesla

Але з часом це зміниться, прогнозують аналітики АСЕА та S&P Global Mobility. Очікується, що до 2025 року частка електромобілів досягне майже 30% європейського ринку, а до 2030 року перевищить 70%, що виведе Європу у лідери.