Аналитики утверждают, что уже через несколько лет темпы роста электропарка в развитых странах существенно увеличатся.

По состоянию на 2022 год почти 20% всех новых автомобилей, зарегистрированных в Китае – это электромобили (BEV). А это значит, что сейчас страна опережает Европу и США по электромобилизации автомобильного рынка.

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Но с течением времени это изменится, прогнозируют аналитики АСЕА и S&P Global Mobility. Ожидается, что к 2025 году доля электромобилей достигнет почти 30% европейского рынка, а к 2030 году превысит 70%, что выведет Европу в лидеры.